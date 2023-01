Journée de cohésion du groupe seniors du Rugby Givry-Cheilly

Journée de cohésion du groupe séniors du Rugby Givry-Cheilly pour préparer la deuxième partie du championnat avec la présence d'une vingtaine de joueurs ainsi que 5 U19 venus en renfort.

Au programme de cette journée, séance de judo pour changer un peu du rugby et faire du physique, encadrée par Agnès Humbert (prof de judo, ceinture noire, remplaçant dans l'équipe de France aux Jeux Olympiques de 1986 et 2ème adjointe à Rully), au dojo de Rully.

L'après-midi, on est revenu aux fondamentaux avec l'entraînement de rugby (échauffement et match après) au complexe à Givry

La journée s'est terminée avec une soirée conviviale avec épouses et dirigeants/bénévoles au club house de Givry. Une journée bien sympathique saluée par coachs et joueurs, remerciant au passage Agnès pour sa participation sportive.