Réforme des retraites - Les retraités CFDT de Saône et Loire, Solidaires et mobilisés.

Une première journée de mobilisation réussie.

Ce sont environ 15.000 personnes qui ont défilé jeudi en Saône et Loire (dont 10.000 à Chalon sur Saône).

Les Retraités CFDT, se sont massivement mobilisés pour marquer leur solidarité avec les plus jeunes en combattant cette réforme des retraites qu’ils jugent injustifiée, injuste et trompeuse :

- INJUSTIFIEE dans sa forme : Le COR (Conseil d’Orientation des Retraites), dans son scénario le plus pessimiste, prévoit un déficit de -1,8% en 2070 et une stabilité de la part prise dans le PIB qui passerait de 14,7% en 2020 à ... 14,7% en 2070.

Combien de milliards ont été donnés pour sauver les banques en 2008 ? Combien pour le "Quoi qu'il en coûte" ? Combien pour le bouclier énergétique qui permet de consolider les bénéfices de Total et des énergéticiens ? ... (RdV dans 2 mois pour l'annonce des bénéfices du CAC40).

Faire payer le déficit par les seuls salariés est un choix POLITIQUE (voire dogmatique), pas économique !

- INJUSTE : les moins diplômés, ceux qui exercent les métiers les moins considérés mais souvent les plus indispensables, paieront pour les premiers de cordée, ..., aucune contribution des entreprises, des plus riches, de la collectivité dans son ensemble.

- TROMPEUSE : les 1200€ (BRUT et non net !), ne seront attribués que pour une carrière COMPLETE. Ils relèvent de la solidarité nationale et non d’une contribution salariale. Ils n'ont pas à être payés par les seuls travailleurs.

Belle union syndicale qui doit se maintenir et s'élargir face aux déclarations de notre Président parti en voyage le même jour à Barcelone,

Les huit organisations syndicales et les cinq organisations Lycéenne et Universitaires, réunies à l’issue de la journée du 19 janvier, se retrouvent unanimement dans l’appel à une journée d’action le 31 janvier.

Les retraités CFDT de Saône et Loire seront présents, bien évidemment !