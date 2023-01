Les parents d'élèves de l’école des Charreaux se mobilisent contre une fermeture de classe

Face à la menace d’une fermeture de classe, des parents d’élèves vont bloquer l’entrée de l’école des Charreaux, ce vendredi 27 janvier. Plus de détails avec Info Chalon.

En arrivant devant l'école des Charreaux, ce vendredi 27 janvier, vous risquez de trouver porte close, en raison d'une action menée par plusieurs parents d"élèves contre la possible fermeture d'une classe à la prochaine rentrée de septembre 2023.

La nouvelle est tombée depuis une semaine et les familles ont réagi prestement : une pétition déjà très largement remplie à ce jour, et une première rencontre avec le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, son adjointe en charge des affaires scolaires, Amelle Deschamps, et son conseiller délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Pierre Carlot, qui soutiennent l'initiative.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est l'incompréhension et la colère parmi les habitants du quartier ont appris la décision de la directrice académique des services de l'Éducation nationale (DASEN), Liliane Ménissier, de supprimer une classe de l'école, suite à un avis rendu lundi 23 janvier par le Comité social d’administration spécial départemental (CSASD).

Une décision contraire qui a conduit à une grève de l'équipe éducative lundi et mardi.

Cette école primaire compte 121 élèves dont 11 en difficulté, supprimer une classe impliquera une augmentation notoire d'élèves par classe, dans des locaux anciens inadaptés avec des classes à double (ce qui est déjà le cas) et triple niveaux, entraînant une baisse inévitable de la qualité de l'enseignement et une réduction drastique du temps disponible par élève.

Avec ce premier blocage de l'école, le bras de fer sst engagé avec la DASEN.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati