Vacances de février  - Nombreuses animations pour les jeunes  et les enfants du 6 au 17 février

Accueil de loisirs 3/11 ans : les animaux fantastiques

L’accueil de loisirs est un espace ludique et sécurisant qui permet aux enfants de bénéficier d’activités à la journée ou à la demi-journée.

Qui peut s’inscrire ?

Les enfants chalonnais âgés de 3 à 11 ans ;

Les enfants non-chalonnais dont les parents paient soit une taxe d'habitation soit une taxe foncière sur la commune de Chalon-sur-Saône (fournir un justificatif à l'inscription) ;

Les enfants non-chalonnais dont l'un des grands parents réside sur la commune de Chalon-sur-Saône (fournir un justificatif à l'inscription).

Comment s’incrire ?

Inscriptions sur site dans les Maisons de quartier Aubépins, Charreaux, Plateau, Prés Saint-Jean, Stade, à la Maison de la Famille et à la Direction de la Vie Scolaire.

Merci de vous munir de votre quotient familial en vigueur et/ou votre numéro d’allocataire, d’une attestation d’assurance responsabilité civile et extra-scolaire, des bons délivrés par les comités d’entreprise et du carnet de santé de votre enfant.

Inscriptions en ligne sur le Portail famille. Attention : si vous ne possédez pas d’identifiant, contacter la Direction de la Vie Scolaire au 03 85 90 51 40, avant les inscriptions.

Les vacances des jeunes (11-17 ans)

Quoi de neuf à chalon ?

Les quartiers de Chalon te proposent plein d’activités pour tes vacances de février ! Rendez-vous dans tes Maisons de quartier Aubépins, Charreaux Plateau/Stade/Clairs-Logis, Prés Saint-Jean et au Pôle Jeunesse pour y participer. Tu peux franchir la porte de n’importe quelle structure, si tu es Chalonnais* et que tu as entre 11 et 17 ans.

Sorties, activités ou simple accueil, les animateurs t’attendent ! RDV le jour de l’animation dans la structure concernée.

(*Cool, tu peux aussi participer si tu es non-Chalonnais mais que tes parents paient soit une taxe d’habitation soit une taxe foncière sur la commune de Chalon ou que tes grands parents résident sur la commune.)

Comment procéder à l’inscription ?

Inscriptions obligatoires aux sorties et activités (attention, le nombre de place est limité). L’accueil libre est accessible sans inscription. Sur site : dans les Maisons de quartier Aubépins, Charreaux, Plateau/Stade/Clairs-Logis, Prés Saint-Jean, à la Maison de la Famille.

En ligne, sur le Portail Famille.

Tarifs

Une cotisation de 2,50€ à la Carte Accueil Jeunes est obligatoire, en plus du tarif déja indiqué. Durée de la carte : 1 an.

Le règlement à l’inscription est obligatoire.