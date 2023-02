Fragnes La Loyère, une pointe d’optimisme dans l’allocution des vœux du Maire.

Ce jeudi 26 janvier, nouveaux habitants, associations, élus, membres du CCAS… étaient rassemblés dans la salle du Bicentenaire de Fragnes la Loyères pour la présentation des vœux du maire.

La présentation des vœux d’Alain Gaudray se voulait beaucoup plus optimiste pour l’avenir, avec une description très détaillée des éléments d’espoirs tant dans la recherche médicale que la réapparition de certaines espèces animales ou la diminution du trou de la couche d’ozone. Il a fait référence à l’effort fait en direction de la nature et du climat au niveau mondial afin de réduire les émissions de CO2. Son discours a fait état des moyens mis en œuvre pour réduire considérablement la déforestation en n’important plus les produits liés à la déforestation. Dans les avancées qu’il a porté à la connaissance des personnes présentes, il y a aussi la percée de la reconnaissance minime mais qui est réelle des femmes dans le monde. Le maire a fait état des divers chantiers portés par le Grand Chalon comme le prolongement de la voie verte le long du canal qui sera un attrait touristique et d’autres sur Saôneor. Pour sa commune, il a rappelé l’extension de la maison de santé, l’acquisition d’une maison, la passerelle sur le canal, la vidéo protection…

Le CCAS a porté 10 actions solidaires, les colis de noël, les colis solidaires sont parmi ces actions, Monsieur le maire a remercié les membres du CCAS : « c’est un véritable travailleur social ». Le milieu associatif est un des autres sujets abordé par Alain Gaudray avec deux nouvelles associations sur le territoire de la commune et le regroupement du tennis des trois communes Virey, Lessard et Fragnes La Loyère, il a remercié aussi l’association Lou Kid très active depuis 2 ans, le cyclo club qui a œuvré pour le téléthon…, dans la foulée des associations il a énuméré toutes les manifestations qu’il y a eu à Fragnes La Loyère. Et plus particulièrement les 2 associations pour l’exposition photos… Il est évident que Monsieur le Maire ne pouvait pas passer sous silence l’aide apportée par les habitants, les associations et la mairie aux réfugiés ukrainiens, aide qui a permis d’emmener des produits en Ukraine et ramener des civils en France, tout ceci grâce à l’entreprise Girardot, partenaire de cette entraide. Les commerçants, les enseignants ont été eux aussi remerciés pour les manifestations qu’ils ont organisées. Le personnel communal n’a pas été oublié par le maire dans ses remerciements pour leur travail et disponibilité.

« Le personnel des services techniques est un peu en souffrance en ce moment » a expliqué Alain Gaudray « car il y a eu des départ en retraite ».

Deux retraités étaient présents à cette cérémonie des vœux et ils ont été mis à l’honneur. Philippe et Pascal ont reçu un cadeau de la mairie.

Les nouveaux habitants ont aussi reçu un petit cadeau, une rose pour les dames et le livre historique de la commune. Ils étaient un vingtaine présents à cette cérémonie de vœux.

Il a passé ensuite la parole à Dominique Juillot du Grand Chalon et à Monsieur le sénateur Fabien Genet.

Ces vœux se sont terminés par un moment convivial et d’échanges entre les nouveaux habitants, les associations et les élus.

C.Cléaux