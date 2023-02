"Les Valoristes Bourguignons" font connaitre leur activité en ouvrant leurs portes aux élus de Champforgeuil et aux entreprises de la zone des Blettrys.

Les Valoristes Bourguignons se sont installés dans un ancien bâtiment commercial de la zone des Blettrys de Champforgeuil début décembre 2022 afin d’avoir plus d’espace pour développer leurs activités.

Petit historique de l’association : L’association a été créée en 2017 par Delphine Chouvet présidente et actuellement dans le sud de la France sur un projet similaire. Dans un premier temps, l’association s’est installée à Crissey, les locaux sont rapidement devenus trop petits. "Les Valoristes Bourguignons" ont donc déménagé en décembre 2022 pour leurs nouveaux locaux (ancien Leader Price de Champforgeuil).

Aujourd’hui : la surface du site leur a permis de mettre un atelier de recyclage dans le bâtiment et une zone extérieure de stockage. Prochainement un bâtiment de 300 m² pour la "matériauthèque" devrait voir le jour avec 80 à 90 % de matériaux recyclés pour la construction. Une subvention de la région pourra leur être accordée dans ces conditions de construction.

Valoriser l’humain en valorisant le travail c’est la devise de cette association qui vient en aide et emploie des personnes en situation de précarité socioprofessionnelle c’est pourquoi la porte ouverte de ce jeudi 26 janvier était importante selon Geneviève Aymard : « Nous voulons nous faire connaître et surtout faire savoir que nous sommes d’abord une association d’insertion professionnelle et nous ne sommes pas une entreprise de collecte de déchets. La valorisation de l’Homme avec un grand H est notre priorité et elle est liée à la valorisation du travail ». Un message qu’elle a voulu faire passer auprès des élus et des personnes venues visiter le site.

Actuellement, il y a 3 stagiaires à l’association pour aider les 7 accompagnants, Mathilde en 2ème année BTS gestion d’entreprise, Emilie sur le réemploi des matériaux et Sabrine sur l’accompagnement social, toutes les deux sont en reconversion professionnelle.

Le travail est un moteur pour la réinsertion.

Gabrielle Carni, accompagnatrice socioprofessionnelle, a expliqué aux personnes présentes leurs diverses actions ayant pour objectif de ramener vers l’emploi les personnes qui en sont éloignées depuis beaucoup trop longtemps ou qui n’ont même jamais travaillé. « Nous sommes là pour les accompagner en termes de savoir être, de savoir-faire, de découverte de leurs compétences, de prendre conscience d’estime de soi, pour les aider à mettre le pieds à l’étrier. Nous travaillons ensemble, nous sommes beaucoup à leur écoute. Nous les aidons aussi dans tout ce qui peut paraitre anodin pour nous mais insurmontable pour eux dans : Démarches administratives, démarches pour l’accès au logement, apprentissage et connaissance de la langue française afin que chacun d’eux puissent devenir autonomes. Nous avons 6 personnes en formation expérimentale au Greta pour devenir aide à domicile…» Elle ajoutera : « les personnes restent en moyenne 4 mois, c’est le contrat normal, il est renouvelable jusqu’à concurrence de 2 ans maxi avec un bilan sur les compétences acquises, le comportement aussi bien à l’atelier que lors des tournées de collectes ou des interventions chez des clients. » Ils sont souvent envoyés par le Pôle Emploi ou les assistantes sociales.

Sur le site, on recycle (polystyrène), on trie liens et sangles d’emballages, on prépare à la revente (lavabos, éviers…).

L’activité recyclage est la grosse proportion du travail de réinsertion et elle permet de rémunérer les salariés de l’association.

En 2022, 380 tonnes de déchets ont été collectées et recyclées représentant pour les plastiques souples (30 tonnes), les cerclages (90 tonnes), la glassine qui sert de support aux étiquettes autocollantes (65 tonnes), soit plus de la moitié des déchets passant par les mains des valoristes. Il y a aussi le traitement du polystyrène blanc et polystyrène d’isolation, les déchets alimentaires déshydratés provenant des lycées, des pneus, des jantes, des lavabos, des huisseries provenant de la déconstruction de bâtiments (OPAC,…). Certains produits seront revalorisés en passant bientôt par la "martériauthèque" pour être revendus à petits prix.

En 2022, 67 personnes ont été accueillies par l’association les Valoristes, majoritairement ce sont des hommes 55% pour 45% de femmes. Sur ces personnes qui ont fait un stage plus ou moins long, 7 ont passé leur CACES, 4 ont trouvé un CDI, 10 ont fait la formation Sauveteur secouriste du travail (SST). En ce début 2023, 37 sont encore présents dans l’association.

Vous pouvez retrouver les Valoristes sur leur site : www.valoristesbourguignons.com

tél. 03.58.99.48.67

mail : genevieve.aymard@valoristesbourguignons.com.

Adresse : 45 rue André-Marie-Ampère, 71530 Champforgeuil.

C.Cléaux