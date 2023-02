Travailler moins pour vivre plus

« Travailler plus pour gagner plus », le slogan de l'ancien Président Nicolas Sarkozy si souvent tourné en dérision, n'a jamais sonné si faux !

Depuis la pandémie, les sondages ne cessent de mettre en avant la volonté des actifs de trouver davantage d'équilibre entre vie professionnelle et privée et, disons-le clairement, de lever un peu le pied. Et la tendance ne semble pas s'infléchir.



D'après une récente enquête d'opinion de Talent.com, une plateforme internationale de recherche d'emploi, réalisée auprès de 1 016 actifs français, 44 % des salariés veulent « réduire leur temps ou implication au travail », alors que seulement un quart chercherait plutôt à « améliorer ses performances ». Suivant le leitmotiv moderne, 37 % des sondés entendent aussi « mieux équilibrer leur temps entre vie pro et vie perso ». D'autre part, 28 % des salariés souhaitent désormais « faire uniquement et strictement ce pour quoi ils sont payés et pas plus ».



Pour autant, les Français sont mitigés quant au marché du travail actuel. Ainsi, 1 sur 2 craint pour la sécurité de son emploi en 2023. De même, 6 personnes interrogées sur 10 ne comptent pas changer de travail à cause justement du contexte économique et social défavorable. Plutôt que de prendre le risque de partir, 24 % des sondés affirment alors vouloir demander une augmentation à leur employeur pour faire face à l'inflation galopante, tandis que 14 % envisagent de suivre une formation. À l'inverse, seul 1 participant sur 10 veut quitter son poste actuel.



City Presse