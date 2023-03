Réaménagement de l’ancienne cour d’école Prévert de Châtenoy le Royal dans le cadre de travaux de désimperméabilisation des surfaces et amélioration du cadre de vie des enfants.

Désimperméabiliser des espaces et surfaces afin de favoriser la recharge des nappes phréatiques et réduire les volumes d’eau rejoignant les installations de collecte et de traitement des eaux et améliorer le cadre de vie des enfants sont les enjeux du réaménagement de la cour Prévert.

La cour Prévert, ancienne cour d’école, représente une surface de 1200 m2 actuellement entièrement recouverte de bitume. Déclassée dans les années 1980, elle a été destinée depuis, avec l’ensemble des bâtiments, en lieux à usage associatifs, périscolaires et centre de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires. Cette cour, avec les années, s’est nettement détériorée et ne répond plus aux préconisations en matière de préservation de l’eau et des nappes phréatiques.

Pour répondre à l’appel à projets départemental 2023 sur la désimperméabilisation des surfaces, la municipalité a engagé le réaménagement de cette cour.

Travaux projetés :

Le projet porte essentiellement sur la désimperméabilisation et l’apport de végétalisation. Ce type de projet s’inscrit dans un ensemble d’enjeux relativement vastes, il s’agit notamment de replacer le bien-être et la santé des enfants au cœur du projet en tenant compte de l’augmentation des vagues de chaleur, des changements climatiques et de la diminution des ressources en eau.

Cette opération va favoriser l’effet d’ombrage et une infiltration des eaux pluviales dans le sol.

Les travaux en cours de réalisation :

Réduction de la surface en enrobé 700 m2 au lieu des 12000 m2 pour garder un espace jeux (ballons, trottinettes, rollers…)

La surface restante, environ 490 m2, serait répartie en trois types d’espaces verts : 10 jardinières soit 39 m2 destinés à la réalisation par les enfants d’un potager (3 bacs), de 3 bacs à thèmes pour jouer sur les couleurs, les odeurs, les variétés de plantes, un véritable jardin découverte pour les enfants et 4 bacs composés de crassulacées et petites plantes mellifères.

12 m2 en haie mellifère (8 m linéaire) le long d’une clôture côté mairie

Les 439 m2 restant en gazon, ce qui représente au total 41,2% en surface perméable.

Autour des 2 tilleuls, un platelage en bois sera posé pour servir d’espace de détente jeux pour les enfants.

Deux récupérateurs d’eaux de pluie, d’une capacité de 300 litres chacun, seront installés sur les descentes de chêneaux du bâtiment central pour l’arrosage des jardinières.

Le montant global des travaux est de 45 340 € TTC et fait l’objet d’une subvention à hauteur de 50% par le Grand Chalon.

Les travaux sont entièrement réalisés par les agents des espaces verts et services techniques de Châtenoy le Royal, agents dont la compétence n’est plus à prouver tant ils sont présents et actifs sur la ville pour la maintenir propre et fleurie. Seule la partie enrobée sera réalisée par une entreprise spécialisée dans ce type de travaux.

Vincent Bergeret maire de la ville et Christophe Josserand responsable espaces verts en visite de l’aménagement de la cour Prévert.

Très vite, les enfants vont pouvoir mettre en pratique leur talent de jardinier.

Un projet qui peut paraitre une petite goutte d’eau au niveau local, national voire mondial, mais comme on le dit souvent les petits ruisseaux font les grandes rivières ; avant de couler dans les rivières, laissons l’eau pénétrer dans les sols et rejoindre les nappes phréatiques, il en va de la survie de l’espèce humaine !

C.Cléaux