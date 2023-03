Une nouvelle fois, les gymnastes de l’U.G.C s’illustrent aux Championnats Interdépartementaux (Bourgogne)

Plusieurs podiums pour les gymnastes chalonnais

Ce week-end, avait lieu à Saint Vallier les championnats interdépartementaux (Bourgogne) équipe Nationale et pour les 7-9 ans équipe et individuels.

Une compétition qui était qualificative pour les Championnats Régionaux du mois d'avril et une nouvelle fois les chalonnais ont brillé.

Par équipe :

En Nat A 12 ans et + : 3ème place pour Basile, Dorian, Erwan, Sam et Alex

En Nat A 10-15 ans : 1ère place pour Jules, Léandre, Maël H. et Hugo

En Nat A 10-13 ans: 2ème place pour Simon, Philémon, Jibril et Tyméo

En équipe Régionale :

Catégorie 7-9 ans : 1ère place pour Miljan, Maxime, Lucas, Kewan et Flavian et 5ème place pour Marty K, Marty D, Rémi, Nathan et Maël T.

En Individuel:

Régionale 7 ans: 1er Maxime Mauprez, 4ème Nathan Pesteil et 9ème Rémi Blomart

Régionale 8 ans: 8ème Marty Kiatibian et 10ème Maël Turpin

Régionale 9 ans: 1er Kewan Arthin, 2ème Lucas Pelletier, 3ème Miljan Nony et 9ème Marty Dechamp.

J.P.B