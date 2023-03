BAL DES ENFANTS 2023 - Jennifer a fait sensation

Au bal des enfants, c'est Jennifer qui mène la danse ! 45 minutes de spectacle bien rythmé avec les plus grands succès français qui plaisent aux chérubins, aux parents et aux grands-parents, tous réunis ce mercredi pour l'édition 2023 du Bal des Enfants Costumés à la salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône.A savourer en famille ! Félicitations pour cette journée si réussie à L'Univers de Jennifer et à Et Vie Danse !