Journée mondiale de l’eau le 22 mars : la CCI Côte-d’Or - Saône-et-Loire agit !

Une sécheresse exceptionnelle en 2022, un hiver des plus secs depuis 1959. Des cours d’eau avec des niveaux faibles, des sols asséchés, des nappes phréatiques insuffisamment rechargées : les effets du dérèglement climatiques sont visibles et les répercussions sur nos habitudes du quotidien, mais aussi sur l’activité économique, risquent d’être de plus en plus fortes.





En France, nous sommes depuis longtemps habitués à ce que l’eau soit disponible partout, potable et peu chère. Il suffit d’ouvrir un robinet et l’eau coule à flot. Pourtant, des périodes de sécheresse nous ont impactées récemment, particuliers comme professionnels, et nous avons subi leurs effets dans notre quotidien, au gré des restrictions et des interdictions.

Ces phénomènes nous font prendre conscience, en tant que citoyens mais aussi en tant qu’acteurs économiques, à quel point l’eau est précieuse et qu’une meilleure gestion de cette ressource est vitale pour notre fonctionnement. Il est impératif de nous engager, au plus vite, dans des changements de comportements.

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, la CCI Côte-d’Or · Saône-et-Loire rappelle son rôle d’acteur engagé dans la protection de la ressource en eau pour la pérennité des activités économiques au sein du territoire.

Préserver la ressource en eau

Depuis 2015, aux côtés des collectivités et avec le soutien financier de l’Agence de l’eau, la CCI Côte-d’Or · Saône-et-Loire a décliné sur trois territoires des dispositifs d’accompagnements pour les entreprises :

· Detox’eau sur Mâcon Beaujolais Agglomération

· Épuretox sur le Grand Chalon,

· Protect’eau sur Dijon Métropole

La CCI propose aux entreprises de ces territoires de bénéficier d’un diagnostic gratuit de conformité sur les rejets de leurs effluents industriels. Outre la régularisation administrative, ces opérations permettent de financer les mises en conformité des rejets et du stockage des déchets dangereux. Tout cela avec un taux de subvention pouvant aller jusqu’à 70 % des travaux engagés. Une bonne occasion de limiter au maximum la pollution de l’eau. Plus de 450 entreprises ont été diagnostiquées et accompagnées sur ces 3 territoires.

Maîtriser la gestion de l’eau

Avec le changement climatique, les épisodes de sécheresse sont appelés à se multiplier, voire à s'aggraver. Ce phénomène risque d’affecter de nombreux secteurs d’activité, il est donc primordial de prendre des mesures et faire évoluer les comportements, dès à présent.

Le 7 mars dernier s’est tenue dans les locaux de la CCI à Dijon, une matinale d’échanges animée par l' Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. L’occasion de faire un point sur l’actualité réglementaire et plus particulièrement sur l’arrêté cadre interdépartemental relatif à la sécheresse sur l’axe de la Saône, qui concerne une partie de la Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Mais aussi de présenter les différentes aides proposées aux entreprises pour réaliser des économies d’eau, pour mieux la recycler, pour lutter contre les pollutions…

La CCI Côte-d’Or · Saône-et-Loire renforce sa présence aux côtés des entreprises

Afin de mettre en place ces différentes opérations, la CCI dispose, depuis 2021, d’un service entièrement dédié à l’environnement et à la transition énergétique. Une équipe de 5 personnes est à l’écoute des entreprises sur l’ensemble du territoire pour traiter les problématiques qui concernent l’eau mais aussi les déchets, l’énergie… et mettre en place les actions adaptées.

La CCI a par ailleurs pris la décision de renforcer l’équipe à partir du mois de mai, avec une nouvelle compétence recrutée pour travailler exclusivement sur l’enjeu de l’eau. Cet expert accompagnera les entreprises sur les bonnes pratiques à mettre en place en matière de préservation de la ressource en milieu industriel, et sur la création d’un « club ressource en eau » concentré autour des plus gros consommateurs du territoire.

Les entreprises qui souhaitent être accompagnées dans ces démarches et bénéficier des différents dispositifs d'aides (lutte contre les pollutions, économies d'eau, recyclage, eaux pluviales...) doivent contacter la CCI Côte-d’Or ∙ Saône-et-Loire (Ludivine FILORO - Manager du Pôle environnement et transition énergétique - l.filoro@mdb.cci.fr - T. 03 85 21 53 31 - M. 06 84 99 34 16)