Retour en images sur le loto de printemps du Comité de quartier du Plateau Saint-Jean

Dimanche 19 mars, le Comité de quartier du Plateau Saint-Jean organisait son loto de printemps au Clos Bourguignon.

À la clé, plus de 1000 euros de bons d'achat et de nombreux lots à gagner comme un écran TV de 80 cm de large, une cafetière Tassimo ou des bouteilles de vin.

Ce traditionnel loto de printemps en 18 parties était animé par Yoann Bougaud, le président du comité, aux côtés duquel on retrouvait la reine de quartier 2023, Léna Mahieu.

Ambre Jouannet, la deuxième vice-reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2023, mais aussi Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, et Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, qui représentaient Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, se sont rendus sur place pour une visite de courtoisie.



