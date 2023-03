Ouverture de la Cité des Climats et vins de Bourgogne en juin

Si Chablis et Mâcon ouvrent en avant-première en mai, le réseau de la Cité des Climats prépare 4 jours de festivités, mi-juin, pour la filière et le grand public.

Après plusieurs années de réflexion, de conception et de travaux, la Cité des Climats et vins de Bourgogne, portée par l’Interprofession des Vins de Bourgogne, ouvrira ses portes à Chablis, Beaune et Mâcon d’ici mi-juin. Un évènement majeur qui se déroulera en deux temps : l’ouverture échelonnée au Grand Public et l’inauguration officielle du réseau.

Des ouvertures échelonnées au printemps 2023*

En amont de la cérémonie qui officialisera l’ouverture des 3 sites, la Cité des Climats et vins de Bourgogne a choisi une ouverture échelonnée à partir de mai 2023.

Mâcon ouvre le bal mercredi 3 mai, suivie de Chablis, mercredi 17 mai et de Beaune, samedi 17 juin. L’ouverture de la Cité à Beaune marquera également le coup d’envoi du réseau de la Cité des Climats et vins de Bourgogne.

Une semaine inaugurale sur les 3 sites à la mi-juin

Afin d’officialiser l’ouverture du réseau Cité des Climats et vins de Bourgogne, des cérémonies inaugurales sont prévues, en simultané, à Chablis, Beaune et Mâcon, du 15 au 18 juin.

Quatre jours exceptionnels pour faire enfin découvrir ces 3 sites dédiés à la culture et à l’histoire des vins de Bourgogne, modèle des vins de terroir unique dans le monde.

* Les dates d’ouverture de chaque Cité, initialement prévues entre mars et mai, ont glissé d’un mois, afin de garantir la bonne finition des bâtiments réceptionnés.

15 et 16 juin : deux jours réservés aux professionnels

- Institutionnels, financeurs, partenaires : cérémonie inaugurale sur une demi-journée

Chablis : jeudi 15 juin matin

Beaune : vendredi 16 juin matin

Mâcon : vendredi 16 juin après-midi

- Professionnels de la filière vin et tourisme : accès privilégié en journée

17 et 18 juin : deux jours réservés au grand public

Ce week-end inaugural attend le grand public, en simultané, à Chablis, Beaune et Mâcon. Ces deux jours de festivités comprendront : découverte des lieux et des parcours de visite, ainsi que de nombreuses animations autour des 5 sens, préparées spécialement pour l’évènement.