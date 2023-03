FESTIVAL LES UTOPIKS 2023

Festival pluridisciplinaire de 0 à 110 ans, les Utopiks seront LE moment pour les tout-petits comme les plus grands de venir passer du temps dans cette immense cabane qu'est l'Espace des Arts, la (re)découvrir et se l’approprier pour de vrai !

Festival imaginé avec la complicité d’Olivier Letellier, metteur en scène, nouvellement nommé directeur des Tréteaux de France

Avec près de 15 spectacles et formes hybrides en 11 jours, du plateau au parvis et même au-delà, le Festival Les Utopiks est un véritable moment d’effervescence artistique. Pour que la venue de chacun soit joyeuse, réconfortante, complète et immersive, nous allons transformer l’Espace des Arts en un lieu de tous les possibles ! Vous ne viendrez pas seulement voir des spectacles, vous serez aussi invités à participer à des ateliers gratuits, à jouer à un match de sphère-ball, à rassasier la petite faim qui fait gargouiller le ventre, ou bien encore à crapahuter dans les recoins du bâtiment et à finir par vous lover confortablement dans une cabane, pour bouquiner tranquillement…

DU MAR 28 MAR AU VEN 7 AVR 2023 ESPACE DES ARTS

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/festival-les-utopiks-22-23

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône