Dégustation originale au Toqué Art Bar

Rencontre-dédicace avec Sandrine Dovergne autour de son livre 'Les vins et les autres'

Au fil de ses pages et des cépages de Bourgogne, Sandrine vous emmène en voyage, le 31 mars à 19h30 :

- Echange et dédicace de son livre LES VINS ET LES AUTRES

- Dégustation d’une sélection de VINS BIO de son domaine LA LUOLLE

& Fantaisie et gourmandises de TOQU ART évidemment !

Places limitées à 25 couverts, tarif 40€ - Toqué Art Bar, 30 quai Ste Marie à Chalon-sur-Saône - Tél. : 09 81 97 53 95