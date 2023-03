Fragnes La Loyère après l’étude du fleurissement de la commune par les élèves du lycée de l’horticulture et du paysage de Tournus, c’était la présentation des versions chiffrées des 5 groupes d’élèves.

Les élèves en 2ème année de BTS aménagement paysager du lycée de Tournus sont venus présenter les versions définitives de leurs projets aux élus et personnels de la commune.

Un projet communal piloté par Hélène Revol conseillère de Fragnes La Loyère, aidée des agents des services techniques, pour rendre plus attrayante la commune.

Les élèves du Lycée horticole de Tournus ont été accueillis par Alain Gaudray maire de Fragnes La Loyère et Hélène Revol en charge du projet.

Les élèves sont déjà venus une première fois en mars 2022 pour voir les différents endroits où la municipalité souhaitait un réaménagement paysager et ils sont revenus en décembre 2022 pour une présentation des esquisses de projets et prendre en compte les remarques et améliorations ou modifications nécessaires pour la version définitive de leurs projets.

Chaque groupe a projeté un Power Point des 5 lieux de la commune à aménager : l’entrée principale route de Demigny, l’entrée du bourg de La Loyère, le puits de Condemène, l’entrée secondaire rue du Taboulot et l’entrée du hameau de Condemène.

Pour chaque endroit, ils ont présenté des vues 3D, des dessins 2D des massifs avec les aménagements prévus, les plantes qu’ils ont retenues pour planter dans les massifs, les décors.

Ils ont aussi présenté le coût de l’aménagement des 5 lieux.

Seuls 4 groupes sur les 5 étaient présents pour cette présentation. De ces 4 groupes, il en ressortait de très belles idées, mettant en valeur la commune et surtout minimisant les futurs coûts d’entretien.

Chaque groupe a remis un exemplaire de leur travail à Hélène Revol afin que les élus et les services techniques de la commune puissent faire leurs choix parmi les différentes propositions. Le dernier groupe devait faire parvenir sa proposition à Hélène Revol par internet.

Les élus et les agents des services techniques espaces verts vont se réunir pour sélectionner et piocher dans les propositions. Les groupes ont bien répondu aux attentes de la commune de Fragnes La Loyère même si budgétairement il risque d’y avoir un petit dépassement.

L’emprise finale devrait être décidée rapidement afin de mettre en œuvre les chantiers dans les différents lieux concernés de la commune.

C.Cléaux