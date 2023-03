C’est le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) qui, depuis plusieurs années déjà, organise deux fois par an cet événement.

Le but ? Se retrouver autour de jeux de sociétés ou de cartes le temps d’une soirée, pour « abandonner » les écrans quelques heures et passer un moment placé sous le signe du partage et de la convivialité.

Les participants pouvaient apporter leurs propres jeux ou disposer des jeux présents sur place.

Aussi, Marion Bastien, VDI pour la société « Oika Oika », fidèle au poste, était présente pour faire découvrir au public les jeux qu’elle commercialise.

Les bénévoles du CCAS, comme à l’accoutumée, étaient mobilisés pour tenir la buvette avec la vente de boissons et gaufres.

Ce vendredi soir, ce sont plus de 60 personnes qui avaient fait le déplacement pour passer un moment convivial en famille, entre amis ou encore entre voisins !

À l’image de Marie-Line et Yann, oslonnais qui avaient invité leurs amis de Sevrey, Françoise et Joseph, avec qui ils sont habitués à passer de longues soirées à jouer aux jeux de société.

« Clairement, ça peut durer des heures ! On se retrouve très souvent autour de nos jeux de sociétés, d’ailleurs on fera le « match retour » à Sevrey car il existe le même concept qu’à Oslon une fois par an ! » a raconté Françoise.

Aussi, Christine, Odette, Renée et Jeannine, toutes oslonnaises, se sont retrouvées au sein de la salle des fêtes et ont décidé de faire une partie de dominos toutes les 4 :

« On ne manque jamais une édition ! » a précisé Christine.



C’est sûr, cette douzième édition de la « soirée sans télé » à Oslon a encore été un réel succès !



Amandine Cerrone.