Le Rotary Chalon Saint-Vincent décerne son prix Servir 2023 à l’association Madicadabra

Le prix Servir récompense une personne pour un acte de bravoure, d’abnégation, de civisme ou de dévouement exceptionnel ou une association intervenant dans des actions au service des populations les plus défavorisées.

Le rotary-club Chalon Saint-Vincent a attribué cette année son prix Servir à Emilie Gonnet, fondatrice et présidente de l’association côte-d’orienne Madicadabra. La remise du prix, accompagné d’un chèque de 250 €, a été effectuée par Claude Mennella, past-président, représentant Florence Grosso, présidente du club service, en présence d’Eric Sauty et de son épouse Sylvie, tous deux rotariens chalonnais et membres de l’association.

Peu après la disparition de Madie

Madicadabra a été créée en mars 2021 par Emilie Gonnet et son mari Nicolas, quelques semaines seulement après la disparition de leur fille Madie, à l’âge de 4 ans, des suites d’un neuroblastome. Un cancer du système nerveux affectant notamment les jeunes enfants. « Nous avons tout fait pour réaliser les rêves de Madie. Mais j’avais peur de l’oubli. Je voulais engranger le plus de souvenirs possible. Nous l’avons fait photographier, nous avons fait réaliser des vidéos. Après le départ de notre petite fille, nous nous sommes dit qu’il fallait aider les parents qui se trouvaient dans notre situation à faire de même. » a souligné la dynamique présidente de Madicadabra.

Capturer les instants de vie

Forte de plus de cent cinquante adhérents (l’adhésion est fixée à 15 €), l’association notamment offre dans toute la France des appareils photo instantanés aux petits malades et des séances photos familiales, afin de capturer leurs instants de vie. Les services du CHU Dijon Bourgogne, le service de radiothérapie pédiatrique du Centre Georges François Leclerc de Dijon et le service pédiatrie de l’hôpital de Beaune reçoivent des colis bien-être pour le personnel, des équipements médicaux pour les malades, des livres, des jeux, des bijoux, des gourmandises. Madicadabra fournit également des trousses de première nécessité pour les parents et les enfants en cas d’hospitalisation imprévue.

Madicadabra fait partie des candidats sélectionnés pour le prix Servir 2023 du district 1750, qui sera attribué le 17 juin prochain à Reims lors de la Conférence de District. L’association présidée par Emilie Gonnet sera-t-elle distinguée ? Réponse dans un peu moins de trois mois...



Contact : Emilie Gonnet, association Madicadabra, 69 route de Beaune, 21360 Bligny-sur-Ouche .

Instagram : association_madicadabra

Facebook : Association Madicadabra

Mail : madicadabra@la-poste.net

Gabriel-Henri THEULOT