La région Bourgogne-Franche-Comté relève les défis du rail sur le salon SIFER

Le salon SIFER rassemble les décideurs, les industriels, les opérateurs et les gestionnaires de transport. Véritable vitrine du savoir-faire ferroviaire, il offre à toute l’industrie un guichet unique pour s'approvisionner en produits et en technologies allant des systèmes ferroviaires complets aux plus petits composants utilisés dans les domaines de l’infrastructure, du matériel roulant, de la signalisation ou encore des systèmes de communication.

Cette édition signe l’ouverture de l’industrie ferroviaire française à l’international avec la présence de délégations étrangères d’acheteurs et de donneurs d’ordre (République tchèque, Italie, Roumanie, Pologne, Égypte et Turquie). Ces acheteurs sont à la recherche de solutions françaises de la filière ferroviaire pour la mise en œuvre immédiate de leurs projets d’investissement, de modernisation ou de maintenance.

La présence régionale sur le salon SIFER s’inscrit dans le cadre du programme des actions collectives à l’international de la Région. Programme qui constitue l’un des axes fort des actions de la collectivité en faveur du développement des entreprises à l’international, mis en œuvre par la CCI Bourgogne-Franche-Comté.

Le budget consacré par la Région à l’ensemble de ces actions collectives à l’international s’élève à 1,2 M€ pour une trentaine d’opérations réparties sectoriellement (industrie, agroalimentaire, digital...) bénéficiant à environ 500 entreprises régionales par an.

Six entreprises seront sur le pavillon régional :

- Groupe Kremer à Guérigny (58), spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions de levage et de manutention pour l’industrie ferroviaire ;

- Groupe Jeantet à Saint-Claude (39), spécialisé dans la fabrication de pièces spécifiques, moulées et découpées en élastomères (caoutchouc) ;

- ACE (Automatismes du Centre Est SAS) à Dijon (21), spécialisé dans la conception et la réalisation de solutions de connectique pour les circuits hydrauliques, de graissage, de refroidissement, de gasoil, d'air comprimé et d'huile moteur ainsi que dans la fourniture et la réparation de composants hydrauliques et pneumatiques ;

- EKOSCAN à Saint-Rémy (71), fournisseur de solutions en contrôle non destructif ;

- LOCMAFER SAS à Précy-sous-Thil (21), spécialisé dans l’outillage ferroviaire, le matériel de voies ferrées,

métro, tramway, caténaires et engins rail-route ;

- TEXYS GROUP à Varennes-Vauzelles (58), spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et

la commercialisation des capteurs de sa marque TEXENSE pour les mesures physiques (pressions, efforts, températures, vitesses, courants, inerties).

Sur le stand de Mecateamcluster :

La Bourgogne-Franche-Comté est également présente sur le stand de Mecateamcluster qui jouxte le pavillon régional, avec l’entreprise NOVIUM à Saint-Vallier (71). Spécialiste des engins spéciaux et des infrastructures depuis 2005, elle répond présente grâce à la multiplicité de ses compétences et savoir-faire et à son expertise en matière d'innovation et de sécurité.

Mecateamcluster, dont le siège est à Torcy (71) et qui bénéfice du soutien régional, est l’un des quatre clusters nationaux de la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF). Pôle national de conception, réalisation et maintenance des engins de travaux ferroviaires, il anime une communauté de plus de 130 entreprises pour favoriser le recrutement et la formation, impulser et accompagner des projets d’innovation ou générer des opportunités commerciales en France et à l’international. Ses équipements sont mutualisés : les ateliers de maintenance, les salles de cours et les voies-écoles attirent les entreprise et les stagiaires en formation qui apprécient l’offre technique et la qualité de l’accueil.