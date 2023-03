Quelle belle jeunesse Chalonnaise pour cette édition 2023 du Festival des Lycéens !

Quelle ferveur pour cette soirée du Festival des Lycéens de Saône et Loire ! Trois soirées, plus de 200 bénévoles mobilisés, des centaines de lycéens désireux de faire la démonstration de leurs talents et de leur générosité... et le tour est joué ! Une édition 2023 particulièrement savoureuse ce mercredi soir devant une salle Marcel Sembat pleine à craquer ! Le retour en vidéo par Andréa Coulon, étudiante et toute jeune patronne de sa société de production AndC'Production