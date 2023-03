Près de 100 joueurs de carte ce lundi après-midi au concours organisé par « Les amis de la petanque de Chatenoy-en-Bresse » !

Des amateurs venus du coin mais pas que ! Certains avaient fait le déplacement de Tournus ou même du Jura !

Fidèles au poste, Maurice et Jean-Pierre, respectivement trésorier et président du club de pétanque, étaient présents dès 13h30 pour enregistrer les inscriptions puis les résultats tout au long de cet après-midi ludique.

Cette fois, ils ont été rejoins par Jean-Pierre Bouley, membre du club de pétanque et professionnel de tarot puisque ce dernier a été président de la Fédération Française de Tarot, rien que ça !

« Les amis de la pétanque » n’avaient donc pas fait les choses à moitié pour ce premier essai au concours de tarot :

« Auparavant, on organisait seulement les concours de belote et pour satisfaire le public, on a décidé d’ajouter le tarot ! » ont indiqué Maurice et Jean-Pierre.

Et on peut dire que c’est une belle réussite pour l’association puisque ce sont 40 personnes qui ont pris place sur les tables de tarot.

Un moment de compétition certes, mais surtout un moment de partage et de convivialité avec notamment la traditionnelle buvette tenue par l’association où boissons et gaufres étaient à la vente.

Au terme de plusieurs manches, ce sont finalement 3 gagnants par concours qui ont remporté les gros lots (jambon, panceta ou rosette).



Voici les podiums :

Classement Tarot :

1. LEPORINI BRUNO

2. DUCARD LIONEL

3. CHAPELLE ROLAND

Classement Belote :

1. MARTIN ANDRE

2. GILLET LIONEL

3. PILLET SERGE

Un événement plus que réussi, donc, pour l’association des « Amis de la pétanque de Chatenoy-en-Bresse » qui ont déjà repris le chemin des tournois de pétanque !

Rendez-vous fin mai pour le prochain « à domicile » au sein du très beau parc du château chatenoyen, avis aux amateurs !

Amandine Cerrone.