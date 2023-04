CoraSaône a offert des chocolats au personnel soignant

Corasaône distribue pour Pâques des chocolats au personnel soignant de l’hôpital william Morey et de Sainte Marie en remerciements pour leur implication. Jeudi, c'était la distribution de boîtes de chocolats pour les services d’hématolo-oncologie, gynécologie et chirurgie viscérale et vendredi à l'hôpital de jour à Sainte-Marie. Parallèlement, l'association a tenu à distribyer des carrés doux, petits coussins à agrafer sur la ceinture de sécurité ou du sac à mains ou du sac à dos. Une manière de souligner toute l'affection que porte l'association aux soignants qui oeuvrent au quotidien des patients.