Festival Les Utopiks, dimanche 2 avril : 'ELLE TOURNE !!!'

Grâce à 20 boîtes à musique qui jouent seulement 18 notes, le pouvoir poétique de ce simple mécanisme permet d’entendre de grands airs de Debussy, Brahms, Chopin, Vivaldi… Se mêlent à ces classiques de petites pièces aux sonorités plus actuelles, toutes interprétées en direct par Sol Hess à la guitare et Frédérick Cazaux à la harpe. En jouant à quelques centimètres des yeux et des oreilles des bébés, le son doux et cristallin des mélodies et berceuses caresse leurs oreilles toutes neuves et éveille leur curiosité.

Un contraste merveilleux entre la simplicité apparente de la manipulation des objets, la richesse de la musique et le carrousel d’images, pour une fascinante et délicieuse initiation !

DIM 2 AVR 2023 — 10h ESPACE DES ARTS | FOYER

DIM 2 AVR 2023 — 11h ESPACE DES ARTS | FOYER

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/elle-tourne

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Marie Martinez