La marche nordique, pour tous les âges

UNE MARCHE ATHLÉTIQUE



Inventée par les skieurs de fond qui s'entraînent ainsi l'été, la marche nordique repose sur l'utilisation de deux bâtons spécifiques appelés Nordic Sticks, en fibre de carbone ou de verre. Ils ne doivent être ni en aluminium qui n'amortit pas les chocs, ni rétractables.

Il s'agit d'accentuer le mouvement naturel de balancier des bras pendant la marche à l'aide des bâtons. C'est une marche athlétique qui utilise les bras pour propulser le corps vers l'avant. Comme la technique est simple, le plaisir apparaît dès le début de la pratique.

L'utilisation de ces bâtons permet de faire travailler le haut comme le bas du corps. Les bras, les épaules, le cou, les pectoraux sont autant sollicités que les fessiers et les jambes. Le dos se redresse, la cage thoracique s'ouvre totalement, la vitesse de marche augmente et le poids du corps est mieux réparti, les os et les articulations se consolident.

On la pratique avec une paire de chaussures à tige basse, des vêtements souples et légers adaptés au climat de la région et un petit sac à dos pour transporter eau et barre énergétique car la dépense calorique augmente de 45%. On commence par un échauffement pour augmenter le rythme cardiaque progressivement et on finit par un étirement qui assouplit les membres. Forêt, sable, neige tous les sols se prêtent à la marche nordique sauf le bitume.