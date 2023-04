8 étudiants en médecine engagés dans un projet solidaire en Afrique

Qui sommes nous ?

Nous sommes 8 étudiants en santé, dont 4 en chirurgie- dentaire et 4 en pharmacie ! Nous sommes engagés dans une mission ayant pour objectif la prévention sur plusieurs thématiques : les dangers de l'automédication, l'hygiène bucco- dentaire, la nutrition et la santé environnementale. La 1ère édition de ce projet a eu lieu durant l'été 2022, en partenariat avec l'Association des Étudiants en Pharmacie du Sénégal (AEPS) et l'Association des Étudiants en Chirurgie Dentaire du Sénégal (AECDS). Nous souhaitons reconduire ce projet pour l'été 2023 !

Notre mission...

Réaliser des actions de sensibilisation sur les dangers de l'automédication et particulièrement sur les antipyrétiques, les antibiotiques, les anti-inflammatoires et les corticoïdes. Une sensibilisation sera également faite sur l'hygiène bucco- dentaire avec distribution de dentifrice et de brosses à dents, ainsi que sur la nutrition. La mission se déroulera en itinérance dans plusieurs villages sénégalais durant le mois d'août 2023.