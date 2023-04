Retour sur l'opération de sensibilisation pour les utilisateurs de trottinettes ce samedi sur la Place de Beaune

L'objectif de cette opération de prévention et sensibilisation routière auprès des utilisateurs de trottinettes électriques dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ? La sécurité pour les usagers et les piétons. L’occasion pour les policiers de rappeler aux usagers le Code de la route et les bonnes pratiques à adopter, avant la mise en application des nouvelles mesures pour mieux réguler le développement de ces nouvelles mobilités perçues parfois comme chaotiques aux yeux de nos concitoyens. Retour en images avec Info Chalon.