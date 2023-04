Un week-end DREAM qui devient RÉALITÉ

Ils ont été accueillis le vendredi 31 Mars à la maison des tourelles. Des ateliers leur ont été proposés pendant 2 jours pour leur permettre de lâcher prise dans une ambiance cocooning.

- Christel Fayard Couturier, sophrologue, et Marie-Joe Reudet, réflexologue, ont formé un duo de choc direction la planète SÉRÉNITÉ.

- Sabrina Vailleau-Lanni, Art-thérapeute, a organisé 2 ateliers complètement bluffants.

- Andrée Holock, professeure de yoga, a donné 2 séances différentes. Le yoga procure beaucoup de bénéfices aussi bien physiques que mentaux.

- Henri Reudet, chef cuisinier, a élaboré un atelier cuisine rempli d’astuces et bien sûr a régalé tout le monde tout au long du WE.

A la fin de cette parenthèse, les parents étaient rassérénés et prévoyaient déjà de nouvelles rencontres entre eux.

L’association Le Rêve de Marie DREAM est pleinement satisfaite du résultat et est déjà dans la préparation de 2 Week-ends DREAM dédiés aux adolescents et jeunes adultes en fin de traitement ou en rémission. Ils se dérouleront en Mai et en Juin 2023. Elle remercie également toutes les personnes qui leur permettent de financer ces moments d’évasion.

Contact : www.le-reve-de-marie-dream.fr