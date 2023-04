Rémy Rebeyrotte précise les choses au sujet des médecins

Communiqué :

Santé dans les territoires : Face à l'impasse, rappel d’un appel.

Avec trois collègues parlementaires, nous avons lancé récemment un appel républicain aux médecins français pour qu'ils soient force de proposition pour couvrir les besoins de santé de l'ensemble de la population, quel que soit son territoire d'implantation. Cet appel a fait réagir et tant mieux.

Nous avons souligné la co-responsabilité des politiques et des corps intermédiaires, dont on parle tant aujourd'hui. Mais, franchement, nous n'en sommes plus à rechercher les causes qui remontent à plus de vingt ans. Il faut agir.

On nous répond que des territoires sont moins attractifs que d'autres : oui, d'autant plus quand ils manquent de médecins. Soulignons que chaque territoire a ses atouts et ses faiblesses, et qu'il est toujours plus ou moins attractif que son voisin. Mais quel serait le territoire parfait et idéal ? Celui où il y aurait vingt cabinets médicaux par rue (cela existe dans le sud de la France) et des médecins mis en concurrence et gagnant mal leur vie, là ou d’autres bassins de vie très actifs souffrent d'absence d’offre médicale.

D’ailleurs, j'observe qu’aujourd'hui tous les territoires déficitaires, de manière plus ou moins organisée, se mettent en quatre pour accueillir de nouveaux médecins, notamment à travers la création de maisons et de centres de santé adaptés à une pratique collective.

L'autorisation préalable à l'installation n'est plus elle-même une solution puisque beaucoup de postes institutionnels, dans le scolaire, le travail, l'administration, les EHPAD, etc, sont eux aussi à pourvoir.

L'ouverture du numerus clausus, réalisée effectivement sous le premier mandat d’Emmanuel Macron, ne portera ses fruits que dans quelques années. Or, de nombreux médecins arrivent à l'âge de la retraite dans les trois ou quatre années qui viennent, avec des patientèles importantes pour lesquelles ils n’ont pas ménagés leurs efforts au quotidien. La population concernée ne pourra pas supporter plusieurs années d’insécurité sanitaire.

Pour franchir ce cap, seule la mobilisation et un sursaut de la profession elle-même, de ses instances ordinales et ses organisations, mobilisant l'ensemble des acteurs, sont capables de trouver des solutions, et nous leur faisons confiance pour travailler en ce sens.

Les élus de la République, nationaux et territoriaux, qu'ils n'en doutent pas, se tiennent à leurs côtés autant que nécessaire, y compris en mobilisant eux-mêmes les partenariats et moyens utiles.



Rémy Rebeyrotte

Député de Saône et Loire