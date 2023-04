En ce mois d’avril, le Bistrot St Régis annonce la rouverture de sa terrasse, sa nouvelle carte et ses prochaines soirées concert

Le printemps s’installe voici venu le temps pour le Bistrot St Régis de rouvrir son restaurant du lundi au samedi ainsi que sa terrasse.

L’occasion de se restaurer à l’intérieur en cas de fraîcheur ou à l’extérieur dès que les températures le permettront et cela ne saurait tarder !



La nouvelle carte, élaborée par le chef Thierry Paillet et, côté desserts, par Olivier Chotel, sera mise en place dès fin avril avec des plats de saison tels que tartare de saumon, bavarois d’avocat, jambon persillé, salade César, escargots de Bourgogne et duxelle de champignons, tartare de bœuf Charolais, Magret de canard, carré d’agneau, taglioni pesto, din sun de cabillaud… la fameuse sphère au chocolat (revisitée litchi framboise), mousse fromage blanc et citron vert, tarte tiramisu + retour du café gourmand.

Et…avis aux amateurs : les 2 prochaines soirées concert / planche du Bistrot St Régis sont programmées pour le 26 avril et le 31 mai.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre table au 03 85 90 95 60 au bar ou au restaurant.

Mercredi 26 avril 2023

Le duo Nakama avec Célia au chant et Pierre à la guitare. Entre l’énergie du rock et la douceur du jazz, ils envoûteront les plus mélomanes d’entre vous.



Mercredi 31 mai 2023

Le groupe Crazy Fingers avec Samson Gayaud & Rémi Tchango (pianiste-chanteur). Le duo joue aussi bien des reprises (Otis Redding, Bill Withers, Donny Hathaway…) que leurs propres créations ; un répertoire mêlant Jazz, Soul, Funk et Smooth Hip Hop.



Ci-dessus, le duo Léda qui a animé la soirée du 29 mars dernier au Bistrot St Régis





Hôtel et Bistrot « Le Saint Régis », 22 boulevard de la République - 71100 Chalon/Saône - 03 85 90 95 60



hotelsaintregis.com



Facebook