Action de solidarité du Comité de Quartier du Centre Pasteur en faveur des personnes âgées

La chocolaterie ‘Allex’ partenaire de cet événement !

Mercredi matin, sur le marché Place de l’Hôtel de Ville, Rose-Line Vanneaux-Mansfield (au centre sur la photographie), Présidente de l’association du ‘Comité de Quartier Centre Pasteur’, assistée des membres de son association, vendait des "cases" de tombola à 2€ pour gagner un œuf en chocolat garni, offert par chocolaterie Allex ! Actuellement, 2 œufs sont à gagner !

Cette vente est destinée à obtenir des fonds pour les colis de Noël des personnes de 75 ans et plus, habitant le quartier et remis chaque année par le Comité.

J.P.B