Le relais des Roses is back !

Le principe : courir un marathon en relais par équipe de 6 coureurs.

Cette course est particulièrement destinée aux entreprises, associations, clubs sportifs et tout autre groupe. Très conviviale, elle doit permettre à tous les membres composant l’équipe de partager pendant quelques heures de nouvelles émotions, faire triompher les valeurs humaines et morales du groupe.

Chacun des 6 concurrents effectue une boucle de 6km et devra passer la puce comme passage de témoin et le 7ème tour est effectué par l'équipe au complet.

L'ambiance et la fête sera l'objectif de la journée..

Le lieu : Prairie St Nicolas (Chatenoy-en-Bresse, à côté de Chalon sur Saône)



La date : le 30 avril, départ 9h30



Les inscriptions : https://www.chronometrage.com/events/relais-des-roses-2023

Attention, certificat médical obligatoire ou licences FFA ou CM.

Pour les mineurs : licence FFA / CM ou le questionnaire de santé à télécharger au moment de l'inscription



Plus d’informations : sur nos réseaux sociaux (Chalon Triathlon Club) & sur le site internet ( https://chalontriathlonclub.fr )