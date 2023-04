Fête de la musique   à Chalon - Les groupes locaux sont invités à s'inscrire

Chaque année, le 21 juin, pour célébrer le premier jour de l'été, la musique résonne à tous les coins de rues et sur les 3 emplacements dédiés : place de l'Hôtel de Ville, place Saint-Vincent et jardin de l'Arquebuse. Si vous êtes un groupe local et que vous souhaitez participer, n'hésitez pas à vous inscrire.