Nouveau soutien du Rotary Chalon Saint-Vincent à « Ecoute et Soutien des enfants hospitalisés »

Le 17 décembre dernier, l’ensemble châtenoyen Do-Mi-Sol a une nouvelle fois chanté pour l’association chalonnaise « Ecoute et Soutien des enfants hospitalisés », dans le cadre du traditionnel concert de Noël organisé par le rotary-club Chalon Saint-Vincent.

Une belle action menée après une interruption de trois ans, due à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, et qui vient de connaître son dénouement avec la remise par Florence Grosso, présidente du club service, d’un chèque de 1 500 € à Danielle Charles, présidente d’ « Ecoute et Soutien des enfants hospitalisés ». Evénement auquel assistait Olivier Tainturier, sous-préfet de Chalon, et Angèle Staphane, bénévole de l’association, et qui s’est déroulé en présence de Martine Morel et de Vincent Berthaud, les deux chevilles ouvrières de la manifestation.

Un double objectif

Depuis maintenant plus de trente ans l’association « Ecoute et Soutien des enfants hospitalisés » s’est fixé un double objectif. Comme son appellation l’indique, apporter un soutien aux malades âgés d’un mois à dix-huit ans et à leur famille au centre hospitalier William Morey de Chalon, leur permettant ainsi d’oublier l’hospitalisation toujours traumatisante. Et aussi procurer une aide matérielle aux enfants atteints d’une pathologie lourde lors de leur retour à la maison. L’association comprend une vingtaine de bénévoles, présente du lundi au vendredi, à raison de deux personnes par demi-journées. Des bénévoles qui notamment animent la salle de jeux en fournissant diverses occupations, telles que jeux de société, activités manuelles et artistiques, lecture, et qui également prennent part aux anniversaires ou encore à la fête des enfants par excellence qu’est Noël.

Dernièrement l’association que préside Danielle Charles a payé les travaux de décoration de trois boxes aux urgences pédiatriques. La somme offerte par les rotariens de Chalon Saint-Vincent va participer au financement d’un autre projet d’équipement du même type ainsi qu’à l’achat de jeux spécialisés.

Gabriel-Henri THEULOT