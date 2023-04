Avec ses infrastructures sportives la commune de Sennecey-le-Grand a tout d’une grande. Le foot y tient dignement sa place.

Surplombée de majestueuse manière par l’église romane Saint-Martin de Laives, la ville de Sennecey-le-Grand, emplie de quelque 3000 âmes, pourrait se targuer d’avoir amené sur un plateau çà et là un certain nombre d’écrins fonctionnels pour la plus grande joie des sportifs. Composante de l’agglomérat, le club de foot s’attache pour sa part à la pérennisation de son activité.

De quoi combler pas mal d’attentes

Selon Cyril Henry, le président depuis cette saison de l’USCC (Union sportive sennecéenne et son canton), «la ville est très dynamique. Elle a un collège et des structures sportives importantes, grâce en particulier à l’ex-sénateur Jean-Paul Emorine qui a œuvré au sein de la commune et du canton. Il y a deux gymnases, une piscine, un dojo, un boulodrome, deux terrains de foot, un terrain de tennis couvert, deux terrains de tennis pour l’extérieur. Excusez du peu ! Si l’on devait réaliser un ratio entre les bâtiments d’accueil et le nombre d’habitants…

Une grande famille

Endroit immuable pour qui a des affinités avec le ballon rond, le Stade Emile-Bert (l’un des présidents emblématiques du club qui a dirigé entre 1960 et 1980) concentre les forces vives. Ce sont environ 270 personnes, si l’on additionne joueurs, joueuses, éducateurs, dirigeants… qui se donnent pour le bien de l’USCC, association portée sur les fonts baptismaux en 1937, nommée ainsi depuis une vingtaine d’années. En décomposant, une équipe féminine à 8, trois équipes seniors (la A en R3, la B en D2 de district, la C en D3 de district) cohabitent. Par ailleurs nous trouvons quatre équipes à 11 de jeunes (2 en U18, et 2 en U15), de même que quatre équipes à 8 (entre 10 et 13 ans). Il y a aussi une école de foot au bel effectif, et en foot animation évoluent une quarantaine de jeunes dont l’âge oscille entre 5 et 9 ans. Enfin, n’omettons pas les trois arbitres officiels aux côtés des deux capacitaires.

Les Coupes sont bien courtisées

La vieille dame qu’est la Coupe de France a été reçue avec les honneurs dus à son rang, puisqu’au mois d’octobre 2022 le 5ème tour a fait recevoir en octobre 2022 pour l’équipe A la formation de Jura Dolois, laquelle évolue en N3. 1-1 au terme du temps réglementaire, puis défaite à l’issue des pénaltys (11 à 12). Rageant ! S’agissant de la Coupe de Bourgogne, ce coup-ci la réussite fut davantage au rendez-vous contre Selongey (encore une équipe de N3). Au mois de mars dernier, encore 1-1 à la fin du match, mais les pénaltys ont toutefois été plus conciliants, dans la mesure où les Sennecéens l’ont emporté par 4 tirs au but à 3. Ce qui a notamment fait dire au président Henry, heureux de l’engouement certain : »A chaque fois nous avons dépassé les cinq cents spectateurs. Dans la région proche nous cartonnons avec le plus grand public. »

Un autre terrain serait le bienvenu

Non loin, de leurs bases, les joueurs-joueuses locaux n’utilisent le terrain de Laives que pour l’entraînement, et les matches de l’équipe féminine. Pour le président Henry, il faudrait pour tout optimiser, un troisième terrain naturel, ou un terrain synthétique…

Michel Poiriault

poiriault.michel@wanadoo.fr