Le coquelicot ba bientôt recouvrir les espaces.... et c'est particulièrement bon à la santé

Chaque printemps, le coquelicot fait rougir nos campagnes, recouvrant prairies, champs et terrains vagues d'une belle couleur incarnat. Mais qui aurait l'idée de le glisser dans ses marmites ? Pourtant, cette plante sauvage de la famille du pavot est bourrée de vertus culinaires insoupçonnées… La preuve en trois recettes gourmandes.

EN SIROP

Prenez 200 g de fleurs de coquelicot prélevées loin des bords de chemin, dans un champ non traité. Sans les laver, recueillez les pétales des fleurs, en vérifiant la présence d'insectes. Vous pouvez laisser les étamines si elles viennent avec la corolle. Portez 250 ml d'eau à ébullition, ajoutez petit à petit les pétales de coquelicot, puis laissez infuser 10 minutes à couvert avant de filtrer. Après avoir pesé le jus obtenu, ajoutez le même poids de sucre en poudre. Mélangez et portez à ébullition, puis laissez mijoter cinq minutes. Versez votre sirop dans une bouteille en verre où il se conservera jusqu'à un an au frais.



EN LIQUEUR

Placez deux grosses poignées de fleurs de coquelicot dans un bocal et recouvrez de vodka. Laissez les pétales blanchir pendant quelques jours. Réalisez ensuite un sirop en mélangeant un verre d'eau et 500 g de sucre. Retirez les pétales de l'alcool et mélangez celui-ci avec le sirop froid. Filtrez avant de mettre en bouteille. La liqueur de coquelicot se conserve plusieurs années.



EN BONBONS

Trempez une poignée de pétales de coquelicot dans un blanc d'œuf battu en neige ferme. Sortez les pétales et saupoudrez-les de sucre en poudre de chaque côté avant de les placer sur du papier sulfurisé. Laissez sécher à l'air libre ou placez-les au four, à chaleur tiède (thermostat 1), durant une dizaine de minutes.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Cousin du pavot à opium, le coquelicot partage avec celui-ci – dans une mesure certes beaucoup plus raisonnable ! – ses facultés apaisantes. En phytothérapie, on l'utilise en tisane pour soigner la nervosité, l'insomnie, les palpitations et les toux irritantes. Pendant 10 minutes, faites infuser 5 g de fleurs de coquelicot séchées dans 200 ml d'eau bouillante puis filtrez le mélange. Mais gare au surdosage !