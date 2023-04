Lancement des évènements Côte-d’Or Terre de Jeux : un riche programme d’animations d’ici le passage de la flamme et l’ouverture des Jeux de Paris 2024 !

En présence de Catherine Louis, Vice-présidente en charge des Sports et de la Jeunesse, et Bernard Termelet, Président du CDOS, et devant les acteurs du monde sportif, François Sauvadet a d’abord remercié les partenaires sportifs de leur implication et tous les bénévoles et formateurs. Car ils contribuent à la pratique et au développement du sport et à la vitalité du mouvement sportif côte-d’orien que le Département accompagne tous les jours. Il a ensuite dévoilé « les grands rendez-vous à venir pour donner envie à tous les Côte-d’Oriens, notamment les plus jeunes, de s’impliquer dans le sport et de porter ensemble les valeurs qui sous-tendent : le dépassement de soi, le goût de l’effort, le travail et l’esprit d’équipe. Des valeurs que nous avons en partage ! »

Et dès ce samedi 8 avril, à Is-sur-Tille, le Département lance le 1er Village Côte-d’Or Terre de Jeux, pour permettre aux Côte-d’Oriens de s’initier à certaines disciplines sportives et d’échanger avec les clubs. Ce village se déplacera ensuite dans plusieurs lieux et notamment à Montbard le 31 août lors de la Foire. Les 2 et 3 juin 2023, se tiendront les 1ers Jeux de Côte-d’Or et de la Jeunesse à Chevigny-Saint-Sauveur. Ces jeux seront une véritable olympiade, inspirée du modèle des Jeux Olympiques et Paralympiques (cérémonie d’ouverture, passage de flamme et compétitions).

« Nous aurons pour point d’orgue le passage de la Flamme Olympique en Côte-d’Or. Nous avons vraiment souhaité qu’elle passe en Côte-d’Or, parmi la soixantaine de départements traversés, car son passage est une occasion unique de mettre en valeur notre département et de donner aux visiteurs du monde entier l’occasion de vouloir s’y rendre. Une occasion unique d’une grande fête populaire, où comme au temps de la Grèce Antique, la flamme passera de cité en cité, rassemblant tout un peuple » a poursuivi le Président Sauvadet.

Il a ensuite présenté la Team Côte-d’Or, qui rassemble une trentaine de sportifs, amenés à être les ambassadeurs de la Côte-d’Or auprès de tous les publics. Tous des athlètes confirmés ou en devenir sélectionnés pour leur personnalité, leur engagement, leur volonté, les valeurs qu’ils incarnent et leurs performances. « Une équipe qui reflète toutes les facettes du sport de haut niveau. Des hommes et des femmes et vous savez tous mon attention concernant la parité. Ils seront rejoints par les conseillers départementaux jeunes, aux aussi ambassadeurs du sport et de l’esprit des Jeux dans leurs collèges ».

En parallèle de ces événements, le Département poursuivra sa politique de soutien à destination des Centres de Préparation aux Jeux Olympiques (CPJ). La Côte-d’Or compte actuellement 4 villes labellisées CPJ qui regroupent environ 25 disciplines - Semur-en-Auxois, Beaune, Chenôve et Dijon. Le CREPS et le club de tir de la Police de Côte-d’Or ont également été labellisés.

« Notre objectif, vous l’avez compris, c’est ensemble de montrer que la Côte-d’Or est une Terre de Jeux, que la Côte d’Or est une Terre de sport. Avec l’olympisme, il ne s'agit pas de glorifier seulement la victoire, mais bien de célébrer l’effort, l’engagement et l’esprit d’équipe. En ces temps difficiles que nous traversons, le sport est un élément important du vivre-ensemble et de l’animation de nos territoires ! » a conclu François Sauvadet ».

Crédit : Philippe Bruchot - CD 21.