Raphaël Nedilko, était en dédicace ce samedi à la FNAC Chalon-sur-Saône

Découvrez son interview !

Samedi 8 avril à partir de 15 heures, à la FNAC de Chalon-sur-Saône, était organisé une rencontre-dédicace avec l’écrivain Raphaël Nedilko, à l’occasion de la sortie de son livre ‘l’Obstiné’.

Dans une grande convivialité, ce flic pas comme les autres, qui exhume les cold cases, s’est prêté aux dédicaces pour les lecteurs venus nombreux et a répondu à 3 questions d’info-chalon!

Quels retours des lecteurs ?

R.N : « J’ai des retours qui sont extrêmement positifs, les critiques sont élogieuses, aussi bien de la part des lecteurs, que de la part des médias. Je suis très sollicité par la presse écrite, la presse littéraire et puis j’ai beaucoup d’invitations à venir sur les plateaux de télévision ! ».

Et de vos collègues ?

R.N : « Tous mes collègues de Chalon-sur-Saône, pour ceux qui ont acheté le livre et ils sont très nombreux, une soixantaine et bien les retours sont extrêmement positifs aussi ! Ils sont tous très touchés et ils ont tous été à un moment où à un autre confrontés à des choses similaires. Ils adhèrent à ce qu’ils lisent car pour la plupart, ils ont tous aussi vécu de grandes expériences.

Quels sont vos futurs projets ?

R.N : « Alors, c’est encore dans les cartons mais on évoque éventuellement la possibilité d’une adaptation du livre pour un film ou une série. Je suis énormément sollicité pour ça ! Et puis, pourquoi pas un deuxième livre ? Mais mon combat reste celui qui a motivé l’écriture du livre, à savoir méditer pour la création d’un Pôle d’Enquêteurs dédiés aux Cold Cases, formé de Gendarmes et de policiers qui travaillent sur ces dossiers anciens à travers tout le territoire. Cela reste ma motivation de départ !

J.P.B