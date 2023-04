Passation de commandement au centre de secours de Chalon-sur-Saône

Vendredi 8 avril marque le départ avec les honneurs du commandant Thierry Villemin et l'arrivée du commandant Alexandre Monin au centre de secours de Chalon-sur-Saône. En présence de nombreux élus, une cérémonie solennelle ponctuée de discours a retracé la carrière de celui qui a passé plus de cinq ans au sein du plus grand centre de secours de Saône-et-Loire.

Passation pluvieuse, passation heureuse ? C'est en tout cas sous une pluie fine et devant ses nouvelles troupes, qu'Alexandre Monin âgé de 37 ans, a pris le commandement du centre de secours de Chalon-sur-Saône. C'est aussi une page qui se tourne pour Thierry Villemin, 54 ans, commandant du centre depuis 2017 : « Ça fait un pincement au cœur parce que je m'étais attaché au personnel. On vit de bons moments en équipe. On travaille ensemble en permanence donc c'est toujours difficile de quitter un centre de secours après 5 ans et demi de présence aux côtés de nos hommes et de nos femmes ».

Après avoir passé plus de 34 ans sur le terrain, le commandant Villemin n'a pourtant pas vécu que des bons moments : « J'ai eu plusieurs faits marquants parce que c'est une carrière qui a débuté quand je n'avais que 20 ans en 1988, en tant que sapeur-pompier volontaire. Je pense que les faits les plus marquants, ce sont tout ce qui concernent les accidents ou lorsqu'on a des enfants qui sont impactés dans des interventions. C'est marquant psychologiquement et ce n'est pas facile. »

Un métier dangereux, mais qui a toujours été une vocation pour lui : « On a un métier qui est beaucoup basé sur l'humain, c'est peut-être pour ça qu'on a choisi ce métier aussi. »

Au total, ce sont 7.400 interventions couvertes en 2022 sur Chalon-sur-Saône et 38.871 sur tout le département de Saône-et-Loire.

Un parcours exemplaire

Après avoir commencé sa carrière en 1988 en tant que sapeur-pompier volontaire, Thierry Villemin devient en 1990, militaire homme de rang au sein de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. En 2005, il évolue en tant qu'officier et reprend les rênes du centre d'interventions et de secours de Paray-le-Monial puis celui de Montceau-les-Mines en 2012.

Une longue carrière qui continue au SDIS 71 (service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire) en tant que chef de groupement engagement opérationnel, situé à Mâcon : « Je me dirige vers une fonction à l'Etat major donc à la direction départementale. Cela consiste à préparer les interventions avec les procédures opérationnelles.J'ai un service qui est le CTA (centre de traitement de l'alerte) qui reçoit les 18, les 112 et puis un service « retour d'expérience » suite aux interventions ».

Commandant Alexandre Monin, un Chalonnais dans l'âme

Après avoir débuté sa carrière en tant qu'adjoint au chef du centre de secours principal de Chalon-sur-Saône en 2009, Alexandre Monin quitte sa ville d'études et rejoint le CS du Creusot de 2014 à 2020. Après avoir passé ces trois dernières années à la direction départementale située à Sancé, près de Mâcon, il devient le nouveau commandant du CS de Chalon-sur-Saône. Un retour aux sources pour celui qui n'a jamais oublié d'où il venait : « Il y a toujours un poste qui représente le Graal chez les sapeurs-pompiers, c'est d'être chef de centre. En plus, ici, on est chef de compagnie et c'est la plus grosse compagnie de Saône-et-Loire donc c'est le premier argument qui a fait que j'ai accepté ce poste-là et le deuxième, c'est aussi que je suis proche de chez moi. C'est le territoire qui me tient à cœur le Chalonnais, j'ai fais mes études dans cette ville, je suis Chalonnais de cœur, ce qui fait que je suis heureux d'être ici ».

Un retour aux sources, mais surtout une fierté pour le nouveau commandant : « Avoir la plus grosse compagnie à gérer avec tous les risques, le plus de personnel, une caserne toute neuve, une multitude d'engins qui permettent de répondre à tous les risques, c'est ce qui fait briller les yeux chez un officier même si je sais que je ne ferais pas toute ma carrière ici puisque je serais amené à tourner la direction, mais c'est un moment important dans ma carrière. Ça me permet de revenir dans le centre de mon cœur et le centre que je voulais ».



« Mon objectif principal : créer du lien », Commandant Alexandre Monin



Si devenir commandant est un événement majeur, c'est aussi un statut à hautes responsabilités. Après la prise de ses fonctions, le commandant Monin n'a qu'un seul objectif, celui de créer du lien : « Mon objectif principal, c'est d'être fédérateur. C'est-à-dire qu'il faut créer du lien entre les différents statuts du CS. On a des statuts de sapeur-pompier volontaires, professionnels, des personnels administratifs et techniques aussi, nos assistantes, des jeunes sapeurs pompiers, des vétérans, donc c'est important que tout le monde soit liés pour que l'on puisse répondre à l'ensemble de nos missions de la manière la plus optimale ».

Avec l'aide de l'amicale des pompiers de Chalon-sur-Saône, qui est l'association qui regroupe tous les pompiers actifs, les anciens pompiers et les jeunes sapeurs pompiers, le commandant Monin souhaite également promouvoir le plus de prévention auprès de la population sur le secours à la personne, mais aussi ce que font et ne font pas les pompiers lors des interventions : « Le but, c'est aussi de faire les missions qui correspondent aux missions de délégations. C'est aussi de travailler avec l'inter-service, les élus locaux, nos autorités de tutelles qui sont présentes aujourd'hui, pour essayer de créer du lien et que quand on arrive en intervention, ça se passe le mieux possible, parce qu'on a quand même une mission de service public, donc il faut qu'on donne satisfaction auprès de la population ».

Afin de réaliser cet objectif, les sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône organisent une journée portes ouvertes au centre de secours le dimanche 7 mai. Au programme, différents ateliers découvertes du métier de sapeur-pompier, des démonstrations de manœuvres d'incendie et d'accident de la route, de la prévention de sécurité routière et initiation aux gestes de premiers secours.



Astrid Creutzer