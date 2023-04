Beaune et Pays Beaunois poursuivent leur développement économique

Recrutement, formation, logements, nouvelles activités, attractivité… Le pôle économique du sud de la Côte-d’Or entend être de ceux qui se développe le plus vite en Bourgogne-Franche-Comté comme le précise Alain Suguenot, maire de Beaune et Président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud, et Michel Quinet, premier Vice-Président, en charge du développement économique.