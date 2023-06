La Color Protec c'est ce samedi à Chalon

Une color run aux couleurs de la Protection Civile est organisée le 3 juin au lac des Près Saint Jean. L'idée de l'événement est de faire connaître l' association et les missions de manière conviviale et festive.Un village sera ouvert à partir de 15h avec des stands et animations. Le départ de la course se fera à 17h pour 4,5km environ.

Un concert suivra la fin de la course, une buvette et un foodtruck seront présents sur place.