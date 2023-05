Les policiers chalonnais de plus en plus vigilants sur les deux-roues

En présence du commissaire de police Emmanuel Breton, policiers nationaux et municipaux ont mené une opération de sécurité routière mercredi matin, devant le lycée Camille du Gast. Tous les deux roues motorisés ont été passé au crible des policiers. Attestation d'assurance, équipements de sécurité, éclairage, conformité des plaques d'immatriculation, les policiers ont fait preuve d'une vigilance pointilleuse. Une manière de sensibiliser les plus jeunes conducteurs aux comportements qui peuvent très vite prendre une connotation délictuelle.

L'idée n'est pas de verbaliser a insisté Emmanuel Breton. "On est dans une approche pédagogique. Mais on est là aussi pour dire qu'on vous a fait la remarque, et que la prochaine fois qu'on constate des infractions, les sanctions tomberont". Une approche saluée par les plus jeunes, qui ont bien pris note des remarques et conseils prodigués par les forces de l'ordre, notamment sur les éléments de sécurité.

D'autres opérations à l'image de celle du jour seront effectuées.

L.G