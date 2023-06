AVIS DE DECES - Madame Marie-Madeleine ICARD née DUMONET

CHALON-SUR-SAÔNE



Maguy WEISS, sa sœur ;

Janine DUMONET, sa belle-sœur ;

Laurence PÉROU et Sophie LOMBARDIN, ses nièces et leurs maris Philippe et Jacques-Olivier ;

Dominique DUMONET, sa nièce ;

Pascale ORPHANIDÈS, Anne-Sophie BAHADOURIAN et leurs maris, ses nièces ;

Philippe et François DUMONET et sa femme, ses neveux ;

les petits-neveux et petites nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Madeleine ICARD

née DUMONET

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi

2 juin à 10 heures, en l'église Saint Pierre à Chalon-sur-Saône, suivies de son inhumation.

Une boîte à don sera à votre disposition pour les Restos du Coeur et pour l'Institut Pasteur.

Ni fleurs, ni couronnes.