AVIS DE DECES - Madame Simone LÉMOND née ANCEY

CHALON-SUR-SAÔNE



Elyse JUSSEY, Jean-Claude et Valérie LÉMOND, ses enfants ;

Ses petits-enfants et ses arrières petits-enfants ;

Suzanne VION, sa sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone LÉMOND

née ANCEY

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 10 juin à 11 heures, au crématorium de Crissey.