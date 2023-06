La fête de la biodiversité est annoncée ce samedi au parc Bellevue à Chalon

Conçu comme une porte d’entrée sur le patrimoine naturel de notre ville, le parc de la biodiversité du quartier Bellevue invite les visiteurs à prendre le temps de l’observation au sol, dans les arbres et dans les airs : repère à batraciens, coin des plantes pudiques, sentier des odeurs et des couleurs, village des insectes, aire de vol des oiseaux ou jardin des abeilles, éco-pâturage… c’est un formidable condensé de nature en milieu urbain qui s’offre aux Chalonnais à quelques minutes du centre-ville.

Le 3 juin, entre 10 h et 18 h, les ateliers et animations imaginés pour la fête de la biodiversité permettront à tous de profiter pleinement de ce lieu de vie et de pédagogie. L’occasion pour les visiteurs d’être sensibilisés de manière ludique, au respect de la nature et de l’environnement en apprenant les gestes et bonnes habitudes à avoir pour préserver la biodiversité. Le parcours du parc sera décoré et animé par plusieurs ateliers et stands proposés toute la journée pour apprendre auprès de professionnels de la biodiversité.

Le temps d’une journée bucolique et pédagogique, les membres d’associations dédiées à l’environnement et les agents des Espaces Verts vous diront tout ce que vous devez savoir pour profiter pleinement des lieux.

Au programme de cette journée au grand air :

Divers ateliers manuels et gratuits seront proposés sur différents thèmes :

Roulotte :

Sensibilisation aux dangers des tiques avec l'Association France Lyme

Présentation des animations des Maisons de quartier

Visites

De 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 16 h Pour apprendre les zones humides de la Thalie (départ de la roulotte)

Les plantes

Reconnaître, sentir et déguster les plantes aromatiques avec le Service des Espaces Verts

Connaître et reconnaître les fruitiers avec les Croqueurs de pommes

Découvrir le monde des fruits et des légumes et leurs bienfaits avec l'Interprofession des fruits et légumes frais

Suivre le développement de la forêt gourmande implantée à Jean-Zay

Apprendre les plantes sauvages de chez nous avec la Société des Sciences Naturelles

Découvrir les plantes et leur entretien ainsi que les insectes du jardin avec la Société d'Horticulture

L’air

Reconnaître et protéger les oiseaux avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux

Connaître et préserver les abeilles avec un apiculteur qui produit du miel de Chalon

Découvrir les transports alternatifs avec le réseau zoom

Fête de la Biodiversité - Samedi 3 juin, de 10 h à 18 h - Parc Bellevue - Entrée libre