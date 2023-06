AVIS DE DECES - Monsieur Gilles QUINET

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE - SAINT-DÉSERT - LE BARCARÈS



Sa sœur, ses frères ;

ses belles-sœurs et beaux-frères ; ses nièces et neveux et toute la famille, vous font part du décès de

Gilles QUINET

survenu à l'âge de 70 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu mardi 13 juin à 11h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

la famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Annie

son épouse,

décédée en 2020