ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE 2023 : Les lycéens ont dévoilé leurs auteurs préférés à Cluny

Donner ou redonner goût à la lecture aux jeunes, tel est l’objectif de l’Échappée littéraire, organisée par la Région Bourgogne-Franche-Comté depuis 2016.

Chaque année, 30 classes de 30 lycées différents lisent, commentent, s’inspirent de quatre romans et de quatre BD avec l’implication pédagogique de leurs enseignants. Les élèves ont donc voté, après avoir rencontré les écrivains et illustrateurs, pour élire leur auteur préféré dans les deux catégories.

Pour le cru 2023, les résultats ont été annoncés à la librairie « Le Jardin secret », ce mercredi 1er juin, après une « déambulation littéraire » originale dans les ruelles de Cluny :

- Lauréate roman :

Lilia Hassaine pour « Soleil amer », paru aux éditions Gallimard

- Lauréats BD :

Lisa Lugrin, Clément Xavier et Stéphane Soularue pour « Waco horror », aux éditions Glénat.

*Étaient également présents :

- Laurent Joly, proviseur du lycée La Prat’s à Cluny ;

- Marie-Hélène Boitier et Jacques Borzycki, adjointe et adjoint à la mairie de Cluny ; - Lisa Lugrin, Clément Xavier et Stéphane Soularue, l’autrice et les auteurs BD.