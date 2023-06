AVIS DE DECES - Monsieur François MUTHELET

CHALON-SUR-SAÔNE



Rémi et Stéphanie MARLIN,

Valérie et Christophe PIAU,

Arnaud et Hélène MUTHELET,

ses enfants;

Victor, Paul, Matthieu, Benjamin, Théophile, Philippine, Louise, Martin et Alice,

ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de

Monsieur François MUTHELET

survenu le 29 mai 2023.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 juin 2023 à 10h30, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni couronnes.