Bienvenue aux Ouettes d'Égypte sur les bords de Saône à Chalon

Vous êtes en nombre à suivre les pérégrinations des cygnes sur le Chalonnais, mais d'autres familles ont élu domicile sur les bords de Saône, signe qu'il fait bon vivre chez nous. "En regardant la saône soit vers le port de plaisance et aussi un peu plus bas, on peut observer des petits de 2 couples d'Ouette d'Egypte tous aussi mignons. Plein de douceur et de tendresse ça fait du bien" nous confie Alain, photographe et fidèle d'info-chalon.com.