AVIS DE DECES - Monsieur Daniel JOLIVOT

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-JEAN-DES-VIGNES



Annick et Serge LAMBERT,

Fabienne JOLIVOT et Jean-Claude,

ses filles et leurs conjoints ;

Léo et Clémence, Roselyne, Lucie et Arthur,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Esmée et Ellie,

ses arrière-petites-filles ;

ainsi que toute la famille JOLIVOT, BOSSET, DUBOIS,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel JOLIVOT

survenu le 1er juin,

à l'âge de 79 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 07 juin 2023 à 15 heures, en l'église Notre Dame de Lumière à Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir sa fille,

Jocelyne

décédée en 2008.