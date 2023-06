Action de solidarité par le Lions Club Chalon Doyen

Depuis 2012, le Lions Club Chalon Doyen organise à pareille époque une opération à vocation sociale qui ne manque pas de charme et intitulée ‘’ Votre portrait à l’Ancienne ‘ et qui permet aux passants après un passage au studio photographique installé sur la place, de récupérer une photographie au prix de 5 euros ; somme qui sera reversée intégralement pour financer un atelier théâtre pour jeunes autistes.

Cette année, la présidence Elisabeth Lelu, du Lions Club Chalon Doyen avait donné rendez-vous au public chalonnais Samedi 10 Juin 2023 de 10h à 19h Place de Beaune à Chalon sur Saône.

Dans un décor d’antan, et sous l’œil avisé de Charles Lelu, ex-Président de la Société des Amis du Musée Niepce, les intéressés se voyaient proposer, moyennant la modique somme de 5€, des photos à l’ancienne, tirées en couleurs ou noir & blanc par Studio Digilab.

Une action qui visait à aider, soutenir et défendre les droits et les intérêts des autistes/TED et de leurs familles. Info-chalon est passé sur le stand pour constater le succès de cette opération de solidarité.

La réalisation de cette action ‘’ Portraits à l’ancienne ‘’, menée par Gérard Baudot & Charles Lelu, est le résultat d’une motivation imprégnée de valeurs fortes du Lionisme , du travail d’une équipe dynamique qui a la volonté de servir et du soutien de nos partenaires que nous remercions vivement.

J.P.B